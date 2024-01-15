"الإنتاج الإعلامي" تجهز ستديوهات مركز الخدمات الإعلامية بتقنية الـ4K

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تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي حاليا بتجهيز عدد من أستديوهات مركز الخدمات الإعلامية التابع لها، بتقنيات الـ4K تمهيدًا لبث القنوات الإخبارية العالمية العاملة في مصر باستخدام هذه التقنيات الجديدة والتي تعد الأحدث عالميا في مجالات البث خلال الفترة المقبلة.

وذكر بيان صادر عن المدينة اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار سياسة الإنتاج الإعلامي الهادفة إلى تطوير المركز وتحديثه بصورة دائمة، وتزويده بأحدث التقنيات لمواكبة التطور الهائل الذي يشهده العالم في مجالات البث والنقل التليفزيوني.