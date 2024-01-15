"العمل": رخص إلكترونية لـ "المدربين" في كل المجالات بعد مشروع "مهني 2030"

كتب- محمد أبو بكر:

قال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع "مهني 2030"، إنه بعد إطلاق المشروع اليوم لن يعمل مدرب في أي مجال إلا ولديه رخصة إلكترونية من وزارة العمل، ويمكن التأكد من ذلك عبر الموقع الرسمي.

وأضاف "شلبي"، خلال مؤتمر "مهني 2030" اليوم الاثنين، أن التدريب التقني والمهني لديه تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، وتوفير حياة كريمة وتمكين اقتصادي لجميع أفراد المجتمع.

وأوضح أن التدريب المهني والتقني عملية تدريبية تهدف إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعارف والسلوكيات والاتجاهات اللازمة لممارسة مهنة معينة أو لتحسين أدائهم في سوق العمل.

وأطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلي منظمات عربية ودولية، وأصحاب أعمال وعمال.