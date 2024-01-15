توجيهات مشددة من محافظ القاهرة لرفع الإشغالات والرقابة على الأسواق

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، باستمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع للعاصمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده محافظ القاهرة مع رؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات والحفاظ على الانضباط بالشارع وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

وطالب محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار القانون، والاستجابة لمطالبهم باعتبار خدمة المواطنين الأولوية الأولى لكل مسئول، مؤكدًا أن رئيس الحي الناجح هو المتواجد بالشارع والملتحم بمشاكل المواطنين ساعيًا لحلها.

كما شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء ببذل أقصى الجهد لنقل العاصمة نقلة حضارية تتزامن مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطويرها، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين مع سرعة الانتقال للحدث والإخطار والتواصل وتفعيل دور المتابعة الميدانية بالحي بصفة مستمرة على مدار اليوم وتطبيق سياسة الثواب والعقاب ومحاسبة المقصر، وتقليل دورة العمل المستندية لسرعة الإنجاز.

ووجه اللواء خالد عبد العال، رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون مع التموين والصحة والطب البيطري على أسواق بيع السلع الغذائية ومنافذ "المواطن أولًا" والتي أقامتها المحافظة بمختلف أحياء العاصمة للتأكد من جودة السلع وعدم المغالاة في الأسعار أو حجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتجهيز الأماكن التي سيتم فتح منافذ جديدة بها خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأكد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، التعاون مع المجتمع المدني لمساعدة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خططها لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها.