برودة شديدة وصقيع.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا "توقعات الطقس"

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدا الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه توجد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود ليلًا وفي الصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع أيضًا أن تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.25 متر، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 متر و1.75 متر.