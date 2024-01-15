إعلان

BBC

برودة شديدة وصقيع.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا "توقعات الطقس"

04:12 م الإثنين 15 يناير 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، غدا الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه توجد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود غدا طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود ليلًا وفي الصباح الباكر، طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ومن المتوقع أيضًا أن تنشط حركة الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج بين 1.5 متر و2.25 متر، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج بين 1 متر و1.75 متر.

0

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية الطرق الزراعية الرياح

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تحرير كامل أم خفض الجنيه.. ما السيناريو الأقرب لمصر لضبط سوق الصرف؟
* يجب أن تتغير.. وزير التعليم: مناهج الثانوية كما هي منذ 20 عاماً
* أيام الموت.. عِش تجربة نزوح أسرة في غزة (قصة تفاعلية)
أمطار متفاوتة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة*