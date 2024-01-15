برلماني: استئناف أحكام الجنايات يخفف العبء عن محكمة النقض

كتب- نشأت علي:

أكد النائب إيهاب أنيس، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، في الوقت الحالي.

وقال "أنيس" خلال مناقشة مشروع القانون اليوم الاثنين، إن التعديلات تحقق العدالة بشكل كبير، حيث تنص على استئناف أحكام الجنايات، وألا يكون نظر القضايا والطعون أمام محكمة واحدة بل يكون هناك استئنافًا لها، مما يساعد على تخفيف العبء عن محكمة النقض.

وأضاف أن الشارع المصري ينتظر خروج ذلك القانون للنور، لما يتضمنه من مميزات تضمن تحقيق العدالة للمتهمين في قضايا الجنايات، وهو ما يتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان.

ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى سرعة تفعيل القانون بمجرد صدوره حتى يستفيد منه أصحاب القضايا الحالية لتحقيق العدالة.