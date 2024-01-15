محافظ الجيزة يناقش طلبات تأجير الأكشاك بالمناطق التجارية

كتب- محمد أبو بكر:

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع مشروع وتسويق الأكشاك التجارية، لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشن الحضارية المنفذة والجاري تنفيذها بالمناطق التجارية الواقعة أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة.

وكلف المحافظ، خلال اللقاء، بتشكيل لجنة لحصر ساحات الانتظار والأكشاك الحضارية بحي العمرانية للوقوف على مدى التزام عملية التحصيل من قبل المخصص لهم تلك المواقع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين ووفقا لبنود التعاقد المنظمة.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ، عددًا من الطلبات المقدمة من قبل العلامات التجارية للاستفادة من بعض المواقع التجارية المتوفرة والتي تضم أكشاك وبارتشن حضارية بعدد من الأحياء والمراكز والمدن والمجهزة على أعلى مستوى من الخدمات لإقامة مراكز خدمية تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين إلى جانب تعظيم موارد المحافظة وتوفير مصدر يدر عائدًا استثماريًا للإنفاق على مشروعات التنمية.

ووجه المحافظ، مجلس إدارة مشروع التسويق، بعدم السماح بإقامة أي نشاط تجاري يتعدى على أرصفة المشاة أو الطريق العام أو يعيق حركة المواطنين، مشددًا على ضرورة أن تكون المواقع والساحات بمواصفات تضمن عدم إعاقة الحركة المرورية وذات طابع حضاري.

كما شدد محافظ الجيزة، على مدير إدارة التسويق، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنبيه على المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه أيضًا بضرورة استغلال المساحات غير المستغلة في إنشاء أكشاك وبارتشن حضارية مع مراعاة المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة المقامة بها وبالشكل الذي لا يعيق الحركة المرورية بالشوارع والميادين.

كما وجه محافظ الجيزة، بتقديم الدعم اللازم والتسهيلات للمستثمرين الملتزمين بما يسهم في إقامة مشروعات استثمارية توفر فرص عمل للشباب وتعود بالنفع على المحافظة.