قرية بـ "الدقهلية" تتبرع بـ 6 شاحنات لـ "بيت الزكاة" لدعم أهل غزة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن بيت الزكاة والصدقات، تلقيه اتصالًا من أهالي قرية جوجر بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، للمشاركة في حملة البيت "أغيثوا غزة" عبر التبرع بـ 6 شاحنات تتضمن مواد غذائية وبطاطين وألحفة لأهلنا فى قطاع غزة.

وأوضح بيت الزكاة في بيان له، الاثنين، أن فريقًا من البيت توجه على الفور بصحبة شاحنات عملاقة إلى القرية لتسلُّم التبرعات وتعبئتها وتحميلها؛ استعدادًا لضمها إلى القافلة الخامسة التى يعتزم تسييرها في الأيام القادمة؛ لتوصيلها للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

ووجَّه بيت الزكاة تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشكر لأهالي قرية جوجر على مبادرتهم الإنسانية، التي تنم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 24 ألفًا حتى الآن من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 55 ألفًا.