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BBC

"العمل": تدريب مليون مواطن بـ 27 محافظة عبر مشروع مهني 2030

01:05 م الإثنين 15 يناير 2024

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كتب-محمد أبو بكر:

قال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع مهني 2023، إن المشروع يستهدف تدريب مليون متدرب في ٢٧ محافظة.

وأضاف شلبي، خلال مؤتمر مشروع مهني 2030، الاثنين، أن البداية كانت بأن الوزارة قررت وضع مهنة العامل على بطاقته مع مستوي قياس المهارة الخاص به، موضحاً وجود مستويات متعددة حتي الوصول إلى خبير.

وأوضح شلبي أن تحديات تطوير التدريب المهني تهدف إلى تزويد الأفراد بالمهارات والمعارف لتحسين أدائهم في سوق العمل.

وأطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

مشروع مهني 2023 شادي محمد شلبي التدريب المهني وزارة العمل

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