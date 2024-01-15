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BBC

بالسلام الجمهوري والقرآن.. بدء المؤتمر الأول لمشروع مهني 2030 - صور

12:18 م الإثنين 15 يناير 2024
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
  • عرض 7 صورة
    المؤتمر الأول للتدريب المهني مشروع مهني 2030
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كتب-محمد أبو بكر:

تصوير: هاني رجب

انطلق منذ قليل المؤتمر الأول للتدريب المهني "مشروع مهني (2030)، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، ثم أعقبه آيات من الذكر الحكيم "القرآن الكريم"، ثم فيديو يظهر دور الوزارة في التدريب المهني.

ويأتي هذا المؤتمر، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.

وحضر المؤتمر، حسن شحاتة، وزير العمل، الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد جبران، رئيس اتحاد الصناعات.

مصطفى مدبولي مشروع مهني 2030 مؤتمر التدريب المهني هالة السعيد رضا حجازي محمد معيط محمد جبران

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