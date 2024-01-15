الأرصاد: أمطار متوسطة على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

كتب- - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأشارت في بيان لها، الاثنين، إلى أن الأجواء تبقى شديدة البرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الآن على الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.