نشرة منتصف الليل| حقيقة إغلاق محلات الصاغة.. والأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

بأسعار مخفضة.. "الزراعة": معهد الإنتاج الحيواني يفتتح منفذًا جديدًا لبيع منتجات الألبان

أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم، أن معهد الإنتاج الحيواني، افتتح اليوم الأحد، المنفذ الثاني لمكون تصنيع الألبان داخل مركز البحوث الزراعية بالجيزة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع بأعلى الاشتراطات الصحية بأسعار تنافسية.

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حددتها نقابة الصحفيين.. تفاصيل مسابقة جوائز الصحافة المصرية

قررت نقابة الصحفيين فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، على أن يُكرم الفائزون في حفل بالنقابة وذلك من الثلاثاء 16 يناير، وحتى الأربعاء 31 يناير 2024م.

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توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأحد، إن شركة "إيكيا" أعنت حملة استدعاء لـ(شاحن USB ASKSTORM 40 واط) باللون الرمادي الغامق؛ بسبب الحرق الحراري وخطر الصدمات الكهربائية، منتج رقم 50461193.

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مدير معهد المحاصيل السكرية يكشف أسباب توقف مصنع أبو قرقاص للسكر

أثار توقف مصنع أبو قرقاص للسكر، ضجةً كبيرةً في ظل جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي التكاملي، حيث تعطلت ماكينة المصنع نتيجة عدم قدرته على توفير الكميات المطلوبة من القصب.

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حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض قيم درجات الحرارة مستمر، وأنه منذ أمس السبت تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا؛ ما نتج عنه تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة وحجب أشعة الشمس، وتمتد الأمطار اليوم إلى القاهرة الكبري.

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تهويل.. شعبة الذهب تكشف حقيقة إغلاق محلات الصاغة

أكد المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يسير بشكل طبيعي والمحلات مفتوحة والأمر يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد إغلاق للصاغة مثلما أشيع، وكل المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في كل مكان.

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