قبل ما تسافر .. هل يمكن رفض صعود الراكب للطائرة رغم انهاء إجراءاته؟



كتب - محمد عبيد:

يتعرض بعض المسافرين إلى مواقف محرجة داخل صالات السفر عقب إنهاء إجراءات سفرهم وانتظارهم لموعد إقلاع الطائرة، حيث يفاجئ الراكب بمسئول من شركة الطيران يطالبه بعدم صعود الطائرة وسوف يتم إلغاء سفر مع تعويضه ببعض الامتيازات .

ويرصد "مصراوي" هذه المواقف وما يتم مع الركاب.

رفض الصعود للطائرة أحيانا يتم في بعض المطارات خاصة أوقات الذروة والأجازات بسبب الزحام، وقد تكون الرحلات محجوزة لعدد يزيد عن السعة المقررة للطائرة خاصة خلال المواسم والأعياد، وهناك فرصة ضئيلة بعدم توفر مقعد على متن الرحلة حتى لو كان بحوزتك حجز مؤكد في معظم الظروف.

وإذا تم منعك من الصعود على متن الطائرة رغماً عن إرادتك، فإنه يحق لك الحصول على التعويض متى تطلب القانون المطبق، فإنه يجب على شركة الطيران اختيار متطوعين من الركاب قبل منع أي شخص من صعود الطائرة رغماً عن إرادته، ويكون التعويض بحجز درجة أولى له على الرحلة التالية، أو تعويضه بحجز في فندق إذا كان الفرق بين الرحلتين اكثر من 8 ساعات ، وكذلك يتم استضافة الراكب الذي تم الغاء سفره داخل استراحة شركة الطيران كتعويض له.

وأحيانا تلجأ بعض شركات الطيران الي سداد التعويض عند المنع من صعود للطائرة ، وهو أمر قليل ما يحدث تجنبا لقيام الراكب بتحريك دعوي قضائية ضد الشركة ، لكن أغلب الركاب توافق علي حجز درجة أولي واستضافة في فندق او استراحة الشركة.