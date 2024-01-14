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BBC

تهويل.. شعبة الذهب تكشف حقيقة إغلاق محلات الصاغة

11:10 م الأحد 14 يناير 2024

محلات الصاغة

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كتب- حسن مرسي:
أكد المهندس أسامة الجلا، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يسير بشكل طبيعي والمحلات مفتوحة والأمر يسير بصورة طبيعية، ولا يوجد إغلاق للصاغة مثلما أشيع، وكل المحلات مفتوحة بشكل طبيعي في كل مكان.

وأضاف الجلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "cbc"، مساء الأحد، أن محلات الصاغة في كل أنحاء الجمهورية مفتوحة ولا يوجد إغلاق لها مثلما تردد بشكل واضح خلال الساعات الماضية.

ولفت سكرتير عام شعبة الذهب، إلى أن ما يتردد على ضبط بعض التجار من قبل الجهات الرقابية يؤثر بشكل لحظي على الأسواق من خلال التساؤلات التي يطرحونها، ولكن لا يوجد معلومات أكيدة يمكن أن يصرح بها في الوقت الراهن.

وتابع، أن سوق الذهب سوق ضخم ومنتشر في كافة أرجاء ومحافظات الجمهورية، وكل تلك الأسواق منتظمة وتعمل بصورة طبيعية، "الأخبار اللي نزلت فيها تهويل بعض الشيء، والدنيا كلها شغالة بشكل طبيعي في الفترة الراهنة".

غلق الصاغة شعبة الذهب تجار الذهب

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