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BBC

بلغت أرقامًا قياسية.. برلمانية تحذر من ظاهرة استقالة الأطباء

11:07 م الأحد 14 يناير 2024

النائبة سولاف درويش

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كتبت- داليا الظنيني:
حذرت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء بعد بلوغها أرقاما قياسية، معقبة: "أصبحت ظاهرة منتشرة بين شباب الأطباء".

وأضافت دوريش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: أن مصر مصدرة للعلم كله، والأطباء المصريون من أمهر الأطباء في العالم.

وأوضحت : أن الأطباء المصريين أصبح الأولوية لديهم حاليا البحث عن فرصة خارج مصر"، مشددة على ضرورة مواجهة مشكلة هجرة الأطباء، والوقوف على أسباب ظاهرة كثرة استقالات الأطباء، وتحسين أوضاعهم المالية.

وطالبت الحكومة بسرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود الأعداد الكافية من الأطباء داخل جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

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سولاف درويش استقالة الأطباء مجلس النواب

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