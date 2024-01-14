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BBC

لا نتحدث عن 20 أو 50 عامًا.. مدبولي: 6 سنوات حتى نتجاوز هذه الأزمة

11:02 م الأحد 14 يناير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعي تمامًا حجم الأزمة ونعمل ليل نهار لصياغة حلول من أجل تجاوز هذه الأزمة، وسنتجاوزها بإذن الله خلال الفترة المقبلة، بالرغم من أن العالم كله يموج بنفس المشكلات والاضطرابات، فكل الدول لديها العديد من المشكلات.

وأضاف "مدبولي"، خلال احتفالية تسليم أول ثلاثة أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يضاف علينا كأعباء المشكلات والاضطرابات السياسية المحيطة بنا، التي تضيف علينا ضغوطا أخرى، ومع ذلك فالدولة المصرية وضعت خطتها وتعمل على تنفيذها بمنتهى الثبات انطلاقا من رؤيتنا لهذه الدولة وحلمنا حتى 2030.

وتابع: "لا نتحدث عن 20 أو 50 عاما، بل هي 6 سنوات من الآن نعمل على تجاوز هذه الأزمة ونتحرك حتى نصل إلى هذا العام ونستعيد خلال ذلك مسار النمو الذي كنا عليه قبل حدوث الأزمة العالمية، ونحقق المعدلات التي يحلم بها كل مواطن مصري".

مجلس الوزراء اقتصاد مصر مصطفى مدبولي

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