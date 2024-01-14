"حضرتك اللي بتخطط صح".. علاء مبارك معلقا على تصريح رئيس الوزراء
علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على انتقاد وجهه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحكومات السابقة بدعوى عدم تخطيطها العمراني بشكل جيد.
قال مدبولي خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "نحن لا نقوم بهذه المشروعات من أجلنا نحن، ولكن لأحفادنا، حتى يحدوا مكانا سليما يعيشون فيه".
وأضاف: "لو كان من قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح، كانت أجيالنا قد وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة لأن يعيشوا فيها".
ليرد علاء مبارك على منصة أكس قائلا: "معالي دولة رئيس الوزراء تقصد معاليك أن كل من سبقوك كما تفضلت ما خططوش صح.. وحضرتك اللي بتخطط صح! هل هذا كلام؟".
فيديو قد يعجبك: