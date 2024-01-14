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BBC

"حضرتك اللي بتخطط صح".. علاء مبارك معلقا على تصريح رئيس الوزراء

10:08 م الأحد 14 يناير 2024

علاء مبارك

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علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على انتقاد وجهه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحكومات السابقة بدعوى عدم تخطيطها العمراني بشكل جيد.

قال مدبولي خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج إدارية، ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "نحن لا نقوم بهذه المشروعات من أجلنا نحن، ولكن لأحفادنا، حتى يحدوا مكانا سليما يعيشون فيه".

وأضاف: "لو كان من قبلنا من 30 أو 40 سنة خططوا صح، كانت أجيالنا قد وجدت أماكن على الأقل آمنة ومخططة لأن يعيشوا فيها".

ليرد علاء مبارك على منصة أكس قائلا: "معالي دولة رئيس الوزراء تقصد معاليك أن كل من سبقوك كما تفضلت ما خططوش صح.. وحضرتك اللي بتخطط صح! هل هذا كلام؟".

علاء مبارك مصطفى مدبولي محمد حسني مبارك

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