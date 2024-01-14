بأسعار مخفضة.. "الزراعة": معهد الإنتاج الحيواني يفتتح منفذًا جديدًا لبيع منتجات الألبان

(أ ش أ):

أعلن رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبد العظيم، أن معهد الإنتاج الحيواني، افتتح اليوم الأحد، المنفذ الثاني لمكون تصنيع الألبان داخل مركز البحوث الزراعية بالجيزة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح منتجات الألبان المصنعة من الحليب الطبيعي المنتج بمحطات المعهد والمصنع بأعلى الاشتراطات الصحية بأسعار تنافسية.

وذكر بيان لوزارة الزراعة أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن المواطنين، وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا"، ولتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بزيادة عدد منافذ الوزارة لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

من جهته، قال مدير معهد الإنتاج الحيواني الدكتور محمد الشافعي، إنه سبق وتم افتتاح المنفذ الأول بمقر المعهد بشارع نادي الصيد بالدقي، مشيرًا إلى أن المنتجات التي يتم طرحها في المنفذين من إنتاج المحطات التابعة للمعهد على مستوى الجمهورية وهي من المنتج إلى المستهلك مباشرة، مما يضمن جودتها وأسعارها التنافسية.

بدوره، أكد مستشار وزير الزراعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة سعيد صالح، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير، فهناك خطة لزيادة عدد المنافذ لتغطية أكبر عدد من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية وتشمل جميع السلع الأساسية للوصول بالمنافذ إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام الحالي.

وأشار صالح، إلى أنه جار افتتاح 12 منفذا لبيع بيض المائدة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والدقهلية والغربية وهي المحافظات التي توجد فيها محطات إنتاج بيض المائدة التابع للوزارة، مبينا أنه مع نهاية شهر فبراير القادم، سوف تصل عدد المنافذ إلى 274 منفذًا.