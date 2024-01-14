حدث في 8 ساعات| السيسي يستقبل وزير الخارجية الصيني.. وإحالة نائبة الغش للجنة القيم

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الصيني لبحث قضية غزة والتعاون المشترك، ووزيرة الثقافة تعلن تفاصيل معرض الكتاب الدولي للكتاب الدورة 55.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الصيني لبحث قضية غزة والتعاون المشترك

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية، وانج يي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين، بالإضافة إلى سفير الصين بالقاهرة.

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أول إجراء من مجلس النواب ضد النائبة المتهمة بالغش

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش خلال تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية حقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

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50 ألف طن أغذية.. ضياء رشوان يكشف حجم مساعدات غزة في 100 يوم

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه خلال أيام العدوان الإسرائيلي الـ 100 على قطاع غزة، بلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من ميناء رفح البري 7 آلاف طن.

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لو عايز تروح معرض الكتاب.. تعرف على خطوط المواصلات المخفضة

عقدت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 25 يناير الجاري.

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محاور جديدة وربط المحافظات.. تفاصيل مشروعات الطرق خلال 2023-2024

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، لترسم أولويات التحرك للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

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