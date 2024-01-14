"رياضة النواب" توصي بإلغاء نسبة 25% على مشروعات الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الحدودية

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة حول مشكلات مراكز الشباب بمحافظات الوادي الجديد وقنا وأسيوط.

جاء ذلك بحضور اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، وبهاء شوقي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن عزوف وضعف الإقبال على مراكز الشباب والأندية في الوادي الجديد حيث انتقد النائب عد تقديم الدعم المادي اللازم لتحفيز الشباب بالمحافظات الحدودية للممارسة الرياضة.

من جانبه عقب الدكتور محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالنسبة أن الوزارة أصدرت قرارًا يفيد بإعفاء جميع مراكز الشباب التي لا يتجاوز أرباحها الاستثمارية مبلغ 50 ألف جنيهاً من تحصيل نسبة الـ 25% التي تحصلها وزارة الشباب والرياضة على أي مشروعات استثمارية تقوم بها مراكز الشباب.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وبالنسبة للتوصية الثالثة الخاصة بوضع استراتيجية عاجلة بدراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية تم مخاطبة جميع المديريات الشباب والرياضة في محافظات مصر بإفادة الوزارة بهذه الدراسات للعمل على وضع الاستراتيجية.

كما أضاف أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية لتنمية وتطوير المجالات الثقافية والاجتماعية بالمحافظات الحدودية ومنها: (تنفيذ لقاءات تثقيفية حول أهمية الأمن القومي زيارات للمشروعات القومية متضمنة لقاءات مع المحافظين ودورات تنمية بشرية تدور حول التعريف بالقيم الأخلاقية، تنفيذ المشروع الرئاسي "أهل مصر" برنامج تثقيفي تدريبي يهدف إلى زيادة الولاء والانتماء ودمج شباب المحافظات الحدودية مع بعضها البعض).

وأوصت اللجنة بالتأكيد على تنفيذ توصياتها السابقة بشأن موضوع طلب الإحاطة، والمتضمنة إلغاء نسبة (25%) التي تحصل من قبل وزارة الشباب والرياضة على مشروعات الطرح الاستثماري المقامة بمراكز الشباب في المحافظات الحدودية وكذلك وضع وزارة الشباب والرياضة استراتيجية عاجلة بشأن دراسة طبيعة المجتمعات في المحافظات الحدودية ووضع خطة لجذب أكبر عدد من الشباب للأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بمراكز شباب تلك المحافظات، وعرض تلك الاستراتيجية على لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمناقشتها.