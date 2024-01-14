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BBC

تفاصيل رفع الحصانة عن نائب برلماني بسبب شيك دون رصيد

07:37 م الأحد 14 يناير 2024

النائب مجدي الوليلي

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كتبت- داليا الظنيني:
قال النائب عاطف مغاروي، عضو مجلس النواب، إن رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، في قضية شيك بدون رصيد اليوم في جلسة مجلس النواب، يأتي وفقا للقانون والدستور، مبينا أن رفع الحصانة جاء من أجل منح العدالة والحرص على حماية دولة القانون.

وأضاف "مغاروي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن ملف النائب مجدي الوليلي، منذ شهر ديسمبر الماضي، ومنحته اللجنة التشريعية والدستورية أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

وتابع، أن النائب لم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون، من اللائحة الداخلية للمجلس وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قِبله في القضية.

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مجدي الوليلي رفع الحصانة شيكات دون رصيد عاطف مغاوري مجلس النواب

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