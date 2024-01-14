مدير معهد المحاصيل السكرية يكشف أسباب توقف مصنع أبو قرقاص للسكر

كتب- أحمد مسعد:

أثار توقف مصنع أبو قرقاص للسكر، ضجةً كبيرةً في ظل جهود الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي والزراعي التكاملي، حيث تعطلت ماكينة المصنع نتيجة عدم قدرته على توفير الكميات المطلوبة من القصب.

كشف الدكتور أيمن حسني، مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، عن الأسباب الحقيقة التي لم تمكن القائمين على المصنع من التعاقد عن الكميات المطلوبة، قائلاً: إن السبب الأول يعود إلى عدم رغبة مزارعي القصب في توريد محصولهم إلى المصنع؛ لأن توريد المزارع للمصنع سوف يكون الطن بـ1500 جنيه، وبحسبة بسيطة إذا قُلنا إن المزارع يمتلك 30 طنًّا في 1500 جنيه، فيقدر بـ55 ألف جنيه، بينما إذا باعه للموردين سيصل إلى 70 ألف جنيه؛ وبالتالي لا يوجد حافز للمزارعين للتوريد إلى المصنع .

وقال حسني، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن المساحات المنزرعة بالقصب في المنيا ما زالت كما هي، موضحًا أن السبب الثاني يتمثل في رغبة المزارعين في تحويل القصب إلى عسل محلي؛ حيث يحقق مكاسب أعلى من البيع للمصنع.

وأضاف مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة أن موردي القصب يشترون من المزارعين، ويقومون بتشوين القصب للعصارات بالقاهرة؛ حيث قرب المنيا من القاهرة عن محافظات قنا وسوهاج وأسوان؛ وبالتالي توجد أنماط استهلاكية أخرى أفضل من التوريد لمصنع أبو قرقاص.

ولفت مدير معهد المحاصيل السكرية إلى أن إجمالي التعاقد مع المصنع يقترب من 3 آلاف إلى 4 آلاف فدان فقط، بينما يحتاج المصنع مبدئيًّا إلى 15 ألف فدان لتشغيل الغلايات الخاصة بالمصنع.

وأشار حسني إلى أن المصنع لم يغلق أبوابه كما يتصور البعض؛ حيث إن مصنع أبوقرقاص حول كميات القصب إلى مصنع جرجا، لأن كل هذه المصانع تتبع شركة السكر للصناعات التكاملية، مضيفًا أننا نرصد تراجعًا محدودًا في المساحات ومحافظات أخرى مثل أسوان وقنا؛ نتيجة تغيير المزارع من زراعة القصب إلى النباتات العطرية والطبية؛ نظراً للتصدير للخارج والحصول على مقابل مادي.

جدير بالذكر أن محصول قصب السكر يعتبر من المحاصيل الرئيسية المنتشرة في مصر ويرتكز في محافظات الوجه القبلي: وتقدر المساحة المزروعة بنحو 300000 فدان.

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