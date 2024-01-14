رئيس محطات البحوث يتفقد برامج التربية للقمح بمحطة سخا

كتب- أحمد مسعد:

توجه الدكتور أيمن عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، لزيارة محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ؛ لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الجولة شملت متابعة إكثارات القمح بالإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية في مساحة نحو 520 فدانًا مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية و150 فدانًا مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لعدد من الأصناف؛ مثل مصر ٣، ومصر ٤، وسخا ٩٥، وسخا ٩٦، وسدس ١٤، وجيزة ١٧١، وكذلك 200 فدان مساحات الكتان لصالح شركة طنطا للكتان والزيوت والإكثارات المختلفة؛ من محاصيل الشعير والبرسيم، ما يقرب من 230 فدانًا لإنتاج تقاوي الأساس من الأصناف المحسنة.

وأضافت الوزارة أن الجولة شملت زيارة صوب البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر ومحطة الإنتاج الحيواني.

جدير بالذكر أن محطة البحوث الزراعية في "سخا" بمحافظة كفر الشيخ التابعة لمركز البحوث الزراعية؛ إحدى قلاع البحث العلمي الزراعي، وتعد صمام الأمن الغذائي المصري، يعمل بها 534 باحثًا من صفوة علماء الزراعة في مصر والشرق الأوسط يعملون من خلال 58 قسمًا بحثيًّا بالمزرعة البحثية المقامة على مساحة 1200 فدان، وبالمعامل العلمية وقاعات التدريب.