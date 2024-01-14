الزميل زياد أحمد يفوز في مسابقة مصر لأفضل صورة صحفية لعام 2023 فرع الصورة الرياضية

فاز الزميل زياد أحمد بالمركز الخامس في مسابقة مصر لأفضل صورة صحفية لعام 2023 فرع الصورة الرياضية، والتي تقيمها نقابة الصحفيين.

وأقامت شعبة المصورين الصحفيين في نقابة الصحفيين، مسابقة "أفضل صورة"، في نسختها الـ17 لتكريم الأعمال المصورة في عام 2023، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج؛ ورئيس شعبة المصورين الصحفيين مجدي إبراهيم، ونقيب الصحفيين خالد البلشي.

شهدت المنافسة مشاركة 360 مصوراً صحفياً في جميع فروع المسابقة التي تنظمها نقابة الصحفيين لمصوري الصحف؛ والوكالات الأجنبية، بشكل سنوي منذ 17 عاما، في عدد من الفروع هي المالتيميديا، والحياة اليومية والرياضة والقصة المصورة، والصورة الخبرية.

وكرمت شعبة المصورين، وزيرة التضامن الدكتور نيفين القباج، بإهدائها درع الشعبة، والسفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، وتسلم الدرع عنه ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة.