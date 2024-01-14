محاور جديدة وربط المحافظات.. تفاصيل مشروعات الطرق خلال 2023-2024

كتب- محمد نصار:

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، لترسم أولويات التحرك للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت الوثيقة رؤية تطوير قطاع النقل والمواصلات في المرحلة العاجلة وذات الأولوية (2023-2024).

ومن أهم مشروعات الطرق المستهدف نهوها خلال عام الخطة: تطوير طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي، من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجمالية 53.5 كم، إلى جانب أعمال محور التعمير بالإسكندرية حتى الساحل الشمالي الغربي، وازدواج طريق 6 أكتوبر/ الواحات بطول 270 كم، وإنشاء طريق جنوب الفيوم/ الواحات بطول 125 كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/ سوهاج/ البحر الأحمر بطول 145 كم.

كما تشمل الخطة استكمال مشروعات طرق مختلفة، من بينها تطوير طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، وتطوير طريق وادي النطرون/ العلمية، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية/ المعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/ الداخلة بطول 325 كم، ومسار طريق توشكى/ شرق العوينات بطول 359 كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/ شرق العوينات بطول 375 كم.

وتشمل الخطة فيما يتعلق بمشروعات الطرق التي تربط بين المحافظات، في إطار خطة عام 2024/23 نهو 15 مشروعا، منها رفع كفاءة طريق مطروح/ سيوة بطول 285 كم، واستكمال أعمال تطوير 11 مشروعا، منها تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 180 كم، واستكمال إنشاء محور النوبارية بطول 203 كم.

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