وكيل حقوق الإنسان بالنواب يدعو البرلمان لإصدار بيان بشأن الإدعات الإسرائيلية

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أي قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية في مشروع القانون.

وفى سياق آخر، أكد أبو العلا، أنه كمواطن مصري، يرفض الإدعاءات الباطلة التى يروجها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن معبر رفح، قائلا: العدو يستفزنا بأقصى درجة وبطريقة مشينة، وأدعو البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الرد على تلك الإدعاءات الباطلة.

وتابع أبو العلا: مصر لم تتخلى يوما عن دورها فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى، ولم يغلق معبر رفح، في وجه أي مساعدات، مثلما يروج الاحتلال الإسرائيلي.