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فيديو| زيادة الرواتب والمعاشات قبل رمضان وتغيير حكومي مرتقب

02:49 م الأحد 14 يناير 2024

زيادة الرواتب والمعاشات

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كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، فرص زيادة الرواتب والمعاشات قبل شهر رمضان المقبل، وأبرز المطالبات الإعلامية بتغيير حكومي، وفرص تحققه، وأبرز المرشحين لتولي المنصب.

بدأت تطلعات الناس لحياة أفضل من الناحية الاقتصادية، مع بدء العام الجديد، في ظل الأزمات الموجودة حالياً (بارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار).. الحكومة اعترفت إن فيه أزمة حقيقية، وقال رئيس الحكومة، اليوم، إن الأزمة الاقتصادية خانقة وغير مسبوقة، ونعمل على الحل، ليل نهار، لتجاوزها.

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أنه من المقرر زيادة رواتب (الموظفين، وأصحاب المعاشات) قبل بداية شهر مارس المقبل، من خلال علاوات دورية واستثنائية، وأنه من المقرر أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومةَ بزيادة المعاشات ورواتب الموظفين نهاية فبراير المقبل أو الأسبوع الأول من مارس، قبل بدء شهر رمضان المبارك، يوم 11 مارس 2024.

زيادة الرواتب والمعاشات تغيير حكومي شهر رمضان التضخم غلاء الأسعار

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