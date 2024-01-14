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BBC

رشوة 600 ألف جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية ضد شركة خاصة ومسؤولين بالضرائب

02:44 م الأحد 14 يناير 2024

هيئة الرقابة الإدارية

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كتب- أحمد جمعة:

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، الأحد، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة ومسئولين بمصلحة الضرائب؛ لارتكابهم جرائم التهرب الضريبي والرشوة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال منع ومكافحة الفساد، وبالتنسيق مع وزير المالية محمد معيط، وفي بيان اليوم.

وأكدت تحريات الهيئة تورط مسؤولي الضرائب المذكورين في تقاضي مبلغ 600 ألف جنيه، مقابل قبول المستندات المزورة المقدمة من الشركة، وإخفاء حجم أعمالها الحقيقي لتخفيض مبلغ 10 مليون جنيه من الرسوم الضريبية المستحقة عن أرباحها.

وبالعرض على المستشار النائب العام أمر بحبس المتهمين وجارى استكمال التحقيقات.

هيئة الرقابة الإدارية شركة خاصة رشوة مسئولين بمصلحة الضرائب جرائم التهرب الضريبي

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