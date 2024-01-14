سعيد عبده: أجرينا قرعة علنية بشفافية لتسكين الناشرين بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر

عقدت وزارة الثقافة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، للكشف عن تفاصيل الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم 25 يناير الجاري.

وقال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين: إن أساس بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الصحة والتعليم والثقافة، واعتبار الثقافة إحدى أهم أدوات البناء للإنسان المصري فكريًا واجتماعيًا، وهو ما سيحافظ على منجزات الدولة المصرية التي تقوم بها.

ولفت إلى أن الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مميزة؛ لأنها تنم عن نجاح باهر لمعرض الكتاب الذي يعد من أكبر المعارض الدولية للكتاب، وبخاصة في ظل ما لمسناه خلال الإعداد والتجهيز لهذه الدورة، باجتماعات اللجنة العليا للمعرض والتنسيق الدائم والمستمر مع الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وفريقه المعاون.

وقال: تم إجراء قرعة علنية بشفافية وعدالة ونزاهة لتسكين جميع الناشرين المصريين والعرب بالمعرض، وذلك بمقر اتحاد الناشرين المصريين، وتم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في المعرض لإتاحة الفرصة للجميع لعرض أحدث إصداراتهم وإنتاجهم للجمهور المصري والعربي، وتلبية الطلبات كافة التي تقدم بها الاتحاد إلى الهيئة.

وأكد أن ‏مصرنا العزيزة ستظل دائمًا في الريادة والصدارة بإنتاجها الفكري والثقافي، وقدرة مثقفيها ومبدعيها وناشريها على العطاء الذي لا ينضب، متمنيًا أن تكون هذه الدورة ناجحة ومميزة لجميع الناشرين المصريين والعرب والأجانب.

عقد المؤتمر بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، والشريك الاستراتيجي مركز مصر للمعارض الدولية، وممثلي الشركة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات المنفذة للمنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.