مصادر: أيمن الخطيب نائبًا لرئيس هيئة الدواء المصرية

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدران عن صدور قرار جمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، تضمن تعيين الدكتور أيمن الخطيب، نائبًا لرئيس هيئة الدواء المصرية، بدرجة نائب وزير.

وسبق أن كشفت مصادر عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور علي الغمراوي رئيساً لهيئة الدواء المصرية، خلفا للدكتور تامر عصام.

وتضمن تشكيل الهيئة، ضم أماني أسامة كمال لعضوية مجلس الإدارة، ضمن الأعضاء من ذوي الخبرة.

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مصادر: د. علي الغمراوي رئيسا لهيئة الدواء‎