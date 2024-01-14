توقفوا عن استخدامه فورًا.. "حماية المستهلك" يحذر من شاحن يسبب حريقًا وصدمات كهربائية

كتب- أحمد السعداوي:

قال جهاز حماية المستهلك، في بيان له اليوم الأحد، إن شركة "إيكيا" أعنت حملة استدعاء لـ(شاحن USB ASKSTORM 40 واط) باللون الرمادي الغامق؛ بسبب الحرق الحراري وخطر الصدمات الكهربائية، منتج رقم 50461193.

ونوهت الشركة، حسب بيان "حماية المستهلك"، بأنه يُرجي من مالكي هذا المنتج التوقف عن استخدامه فورًا، والاتصال بـ"إيكيا"؛ لاسترداد المبلغ بالكامل .

يأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين، وبالتالي فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية تتخذ التدابير الاحترازية وتستدعي الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط؛ باللون الرمادي الغامق، لأنه قد يتضرر كابل الطاقة أو ينكسر، بعد لفه حول الشاحن أو التوائه عدة مرات بعد فترة أطول من الاستخدام، مما قد يؤدي الكابل التالف إلى حروق حرارية وصدمات كهربائية، لذلك يتم استرجاع الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط؛ باللون الرمادي الغامق.

يمكن التعرف على الشاحن المذكور باللون الرمادي من خلال رقم الموديل وهو 1- 40 - ICPSWO ؛ الموجود على الملصق في الجزء الخلفي من الشاحن .

- يمكن إرجاع الشاحن من أي متجر من متاجر IKEA لاسترداد المبلغ بالكامل، ولا يشترط إثبات وصل الشراء (الفاتورة).

- ولمزيد من المعلومات، يرجي زيارة www.IKEA.eg أو الاتصال عبر الخط الساخن للشركة المالكة عبر الرقم 16576

وفي حالة وجود شكوى أو مُخالفة، يُرجى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس آب 01000000329.