كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش خلال تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية حقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب، بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباءً عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) جامعة الوادي الجديد، في واقعة -إن ثبتت- تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات؛ ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.

وأشار إلى انعقاد مكتب المجلس، صباح اليوم، بحضور النائبة المذكورة؛ لسماع أقوالها فيما نسب إليها؛ وذلك إعمالًا لحكم المادة 30 من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وقرر إحالتها إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع؛ وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

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