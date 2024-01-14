وزير الري يتابع خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمناقشة خطة الصيانة الوقائية للتغطيات الواقعة على الترع والمصارف وعمليات الصيانة لشبكات الصرف المغطى .

واستعرض سويلم، اليوم الأحد، خلال الاجتماع البرنامج الزمني لصيانة التغطيات القائمة بدائرة الإدارات العامة للري والصرف بالمحافظات بأطوال إجمالية تتجاوز ٢٠٠٠ كيلومتر (١٦١٤ كيلومترًا من التغطيات على الترع- ٣٩٤ كيلومترًا من التغطيات على المصارف الزراعية) ، من خلال متابعة أعمال التطهيرات التي تمت أو الجارية حاليًّا لهذه التغطيات، خصوصًا أعمال تطهير التغطيات بالنقاط الساخنة .

وشدد وزير الري على قيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإعداد خطة تنفيذية تشمل الوضع الحالي للتغطيات بالمحافظات والإجراءات المخطط القيام بها لتقليل احتمالية حدوث الحوادث الطارئة الناتجة عن انسداد التغطيات، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة بموعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

ووجه سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه من خلال معاهده البحثية المتخصصة بدراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد؛ لعمل الشبك أمام التغطيات لمنع انسدادها .

واستعرض سويلم خطط وبرامج صيانة شبكات الصرف المغطى بالمعدلات المثلى والتي تتضمن أعمال الصيانة الدورية المتمثلة في (غسيل الحقليات- تطهير غرف التفتيش) من خلال برامج سنوية لأعمال الغسيل وبرامج شهرية لأعمال التطهير موزعة على مدار العام (بحيث يتم غسيل المجمع الواحد مرتين سنويًّا على الأقل- تطهير غرف تفتيش المجمع الواحد مرة كل شهرين)، وفي حال الأعطال والشكاوى بالمناطق التي مر على تنفيذها أكثر من ١٠ سنوات وتعذر القيام بأعمال الصيانة المعتادة بها؛ فإنه يتم طرح عقود للصيانة تتضمن (غسيل المجمعات والثانويات وغرف التفتيش- استبدال الأجزاء المعيبة- توريد واستكمال وعمل التكاسي للأجزاء المنهارة حول المصبات وإعادة ضبط مناسيب مواسير المصبات حال الحاجة) .

وتم استعراض إجراءات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى التي مر عليها أكثر من عشرين عامًا ولا تجدي معها أعمال الصيانة، وذلك بعد عمل الدراسات الحقلية اللازمة؛ للتأكد من حاجتها إلى الإحلال والتجديد، حيث قامت هيئة الصرف بحصر كل مناطق الصرف المغطى التي مر على تنفيذها أكثر من عشرين عاماً، مع إعداد خطة لتنفيذ أعمال الأبحاث الحقلية لهذه الأراضي بزمام ٢٠٠ ألف فدان سنوياً تقريباً .

وتم عرض الرؤية المستقبلية لمشاركة المنتفعين في أعمال صيانة شبكات الصرف المغطى من خلال روابط المنتفعين عن طريق قيامهم بالحفاظ على الأجزاء الظاهرة من الشبكة؛ مثل الغرف والأغطية والمصبات، والتوعية بعدم إلقاء المخلفات الزراعية في غرف الصرف المغطي، والقيام بأعمال الصيانة البسيطة؛ مثل (التطهير- التسليك- الغسيل)، والإبلاغ عن الأعطال التي تحدث في أي جزء من أجزاء الشبكة والمساعدة في إصلاحها .

ووجه وزير الري باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل منظومة الصيانة الوقائية، مع قيام هيئة الصرف بتسريع خطوات توفير العمالة اللازمة لإجراء عمليات الصيانة الوقائية لكل من شبكات الصرف المكشوف والصرف المغطى على غرار ما تم تنفيذه بمصلحة الري .