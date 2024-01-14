حالة الطقس.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل إلى رعدية تمتد للقاهرة

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن انخفاض قيم درجات الحرارة مستمر، وأنه منذ أمس السبت تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا؛ ما نتج عنه تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة وحجب أشعة الشمس، وتمتد الأمطار اليوم إلى القاهرة الكبري.

وأضافت "غانم"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطا نسبيا للرياح، ومصادر الكتل الهوائية قادمة من جنوب أوروبا ومنخفضة في درجات حراراتها؛ مما يُشعرنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة، وأجواء مائلة للبرودة بمعظم المحافظات الشمالية، ومائلة للدفء بالمناطق الجنوبية "جنوب الصعيد وسيناء".

وأشارت إلى أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة ويكون ملحوظًا خلال وقت الفجر والصباح الباكر، إذ تكون الصغرى في المناطق الشمالية بين 10 إلى 12 درجة مئوية، فيما تكون محافظات شمال الصعيد بين 5 إلى 6 درجات؛ وبالتالي تكون الأجواء شديدة البرودة وتصل إلى حد الصقيع الذي يتكون على المزروعات في مناطق متفرقة.

وتابعت غانم، أنه متوقع خلال اليوم سقوط أمطار متوسطة وغزيرة تصل إلى رعدية في بعض الأحيان، على المحافظات الساحلية الُمطلة على البحر المتوسط، وتمتد إلى المناطق الداخلية بما فيها القاهرة الكبري.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار اليوم تكون خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري والقاهرة الكبري ومدن القناة وبعض الأماكن من الصحراء الغربية، وتكون بكميات أقل في محافظات شمال الصعيد، مشيرة إلى أن الأجواء اليوم تكون شتوية تمامًا.

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