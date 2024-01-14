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BBC

عمرو أديب عن النائبة بطلة واقعة الصفع: حصانتها لن تحميها من المساءلة

02:08 ص الأحد 14 يناير 2024

عمرو أديب

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على اتهام نائبة برلمانية بصفع مراقبة لجنة امتحان بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي على وجهها، بعد أن ضبطتها متلبسة بالغش عبر سماعة بلوتوث، أثناء تأدية الامتحان في مادة القضاء الإداري.

قال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت: "لو النائبة ثبت قيامها بالغش والاعتداء على مراقبة لجنة الامتحان يجب ألا تحميها حصانتها من مساءلة البرلمان وجهات التحقيق، تحت قبة البرلمان لن يكون هناك نائب غشاش ولو محصلش هيكون ده مثال سيء".

أضاف مقدم "الحكاية": لا يجب أن يفكر البرلمان مرتين.. لو النائبة غشت أو اعتدت على عضو لجنة الامتحان تسقط عضويتها فورًا من البرلمان، مضيفًا أنه على مدى تاريخ المجلس كان البرلمان يتصدى لنواب مخالفين ولا يسقط عضويتهم.

عمرو أديب الحكاية نائبة برلمانية حزب الوفد

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