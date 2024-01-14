عمرو أديب: لا يجب أن يأتي شهر رمضان في ظل تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مناطق تشهد انقطاع كهرباء لأكثر من ساعتين، مشددا على ضرورة وجود حل واضح لأزمة انقطاع الكهرباء خاصة مع امتحانات نصف العام الدراسي واقتراب حلول شهر رمضان المبارك

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "لا يجب أن يأتي شهر رمضان في ظل تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.. مش عايزين نقضي رمضان والكهرباء مقطوعة".

وتابع مقدم "الحكاية"، أن مصر في حاجة إلى خطة طوارىء عاجلة، معلقا: "إسألوا ناس جديدة، الناس الجديدة عندها كلام جديد"، حيث إن الوضع صعب ونحتاج إلى أشخاص جدد حتى نكون دولة طبيعية، ومصر لديها الكفاءات لذلك، ولكن سنستغرق وقتا.

وأضاف، "عايزين ناس جديدة.. المسألة ليست سهلة ولكنها ممكنة، ومفيش حل غير الاستمرار والمواجهة والبلد تستحق ولديها إمكانيات تخليها تستمر، مصر مبتموتش".