إعلان

BBC

بسبب الأوضاع الاقتصادية.. برلماني يطالب بوقف استيراد الياميش وفوانيس رمضان

05:31 ص الأحد 14 يناير 2024

النائب أشرف أمين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى :
علق النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، على تقدمه بطلب بوقف استيراد ياميش وفوانيس رمضان من الخارج لتوفير العملة الصعبة، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتي في ظل الوضع الاقتصادية والتعسر في توفير العملة الصعبة، موضحا أن الياميش والألعاب النارية والفوانيس هي سلع غير أساسية.

وأضاف "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اليوم السبت أنه لم يكن هناك توفير اعتمادات دولارية بشأن استيراد هذه السلع والمنتجات، مشددًا على أن هذه النسب الذي سمح بها بالدولارات لا تتعدى لـ50% من ما تم صرفه العام الماضي، مؤكدًا أنه تم استيراد ياميش العام الماضي بـ30 مليون دولار.

وأوضح أمين، أن صعوبة توفير العملة الصعبة هي السبب في تقليل استيراد الياميش والفوانيس، مؤكدًا أن هناك 5 دول تتحكم في تصدير الياميش للشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحققون إجمالي صادرات 2 مليار دولار.

اقرأ أيضا :
على رأسها "التموين" و"الصناعة".. قصواء الخلالي تكشف عن تعديلات مرتقبة في الحكومة

أشرف أمين استيراد الياميش الدولار فوانيس رمضان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو أديب: لا يجب أن يأتي شهر رمضان في ظل تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أحداث وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)تغطية اليوم الأول..
.."بعدما توعّدوها بالرد".. ماهي الأسلحة التي يمتلكها الحوثيون لتهديد أمريكا؟
الشعبة توضح حقيقة غلق الصاغة بعد ضبط أحد تجار الذهب الخام..
الطقس غدا.. أمطار متفاوتة الشدة وبرودة شديدة