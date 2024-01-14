مع اقتراب شهر رمضان.. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم



كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في مواجهة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب شهر رمضان، مشيراً إلى أن سعر اللحوم للمستهلكين في المناطق الشعبية يتراوح من 320 إلى 350 جنيهًا وأسعار اللحوم في المناطق الراقية تتراوح من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.

وقال البرلماني، فى طلب احاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توقعات من مسئولى اللحوم بالغرف التجارية بارتفاع أسعار اللحوم قبل شهر رمضان المقبل لتتراوح من 350 إلى 400 جنيه في المناطق الشعبية مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الاسعار الكبيرة فى اللحوم الحمراء مع اعادة احياء مشروع البتلو.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي التوسع فى اقامة شوادر بيع اللحوم بمختلف المدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

وأكد على ضرورة التدخل من الحكومة لتحديد اسعار لبيع اللحوم الحمراء وعدم ترك الحرية للجزارين لبيعها على مزاجهم وباسعار كبيرة وغير مبررة خاصة أسعار اللحوم جملة في المذبح من 240 إلى 250 جنيهًا للكيلو.