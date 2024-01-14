قبل ما تسافر.. هل يُمكن فتح باب الطائرة في السماء؟

كتب- محمد عبيد:

تُعد الطائرات من أكثر وسائل النقل الآمنة على مستوي العالم، ويُمكن الاستفادة منها في العديد من الرحلات والأغراض الشخصية والتجارية، ومع ذلك تثير العديد من التساؤلات خاصةً فيما يتعلق بالسلامة والأمان أثناء الرحلة ومن بين هذه الأسئلة، هل يُمكن فتح باب الطائرة من الداخل أثناء تحليقها وهي في الجو؟.. وهل حدث ذلك من قبل؟.

ويوضح "مصراوي" إمكانية فتح باب الطائرة أثناء الرحلة على ارتفاع شاهق.

يقول خبراء الطيران المدني، إن مصانع الطائرات نجحت في توفير كل وسائل الأمان على الطائرات أثناء الرحلات الجوية، ومن ضمنها تصميم الأبواب في الطائرات الحديثة الذي يمنع فتحها خلال التحليق بشكل غير مقصود أو حتى اذا كان بشكل غير قانوني ومتعمد، حيث تحتوي الأبواب على آلية قفل معقدة تضمن عدم فتحها إلا بعد أداء إجراءات أمنية وإذن من قبل طاقم الطائرة.

كما يوجد نظام أمني يتم استخدامه في الطائرات الحديثة للتحقق من أي محاولات لفتح الأبواب من الداخل، هذا النظام يحتوي على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية المتصلة بكل من الأبواب والنوافذ، والتي تكتشف أي محاولات لفتحها دون أذن أو دون قصد.

وأوضح الخبراء، كما أن هناك سبب آخر وهو عامل الضغط الجوي، حيث تحلق الطائرة التجارية على ارتفاع يتراوح بين 30 ألف و 40 ألف، وعند هذا الارتفاع يكون هناك فرق كبير في الضغط بين داخل الطائرة وخارجها، وعندما تكون الطائرة على الأرض فإن الضغط داخلها يعادل الضغط الجوي الخارجي.

وأشاروا إلى أنه عندما تبدأ الطائرة في الارتفاع، يتغير الضغط داخل الطائرة ويبدأ في الانخفاض، لذلك تعتمد الطائرات المدنية على نظام يعرف باسم نظام التكييف والتهوية ‏(ACM) وعلى أنظمة أخرى للحفاظ على ضغط الهواء داخل المقصورة عند مستوى آمن، ويقوم هذا النظام بسحب الهواء الخارجي وتنقيته وتسخينه أو تبريده قبل دخوله إلى الطائرة، ويتم تحديد الضغط داخل الطائرة بشكل دقيق لضمان راحة الركاب والحفاظ على ضغط الهواء والأكسجين في الطائرة ، ونظراً لأن الضغط داخل الطائرة يكون أعلى من الضغط خارجها، فإنه يجعل من الصعب فتح الأبواب خلال الطيران.

وأضافوا ان تتبع الطائرات التجارية إجراءات أمنية صارمة، تشمل قفل الأبواب وتزويدها بأنظمة أمان عالية المستوى ، وتدريب الطاقم الجوي على التعامل مع حالات الطوارئ والاعتداءات على الطائرة، وعندما يتم الكشف عن أي اعتداء على الطائرة، فإن الطاقم يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حياة الركاب وضمان سلامة الرحلة.

ويضيف خبراء الطيران المدني، إذا تمكن أحد الركاب من فتح باب الطائرة أثناء الرحلة بطريقة ما، يمكن أن يكون هذا السيناريو مرعباً، وقد يتسبب ذلك في عواقب وخيمة خاصة لو على ارتفاعات عالية اثناء الرحلة، حيث يتدفق الهواء الخارجي بقوة إلى داخل الطائرة، ويتسبب ذلك إلى انخفاض حاد في الضغط وتغير مفاجئ وسريع في درجة الحرارة والرطوبة، مما يمكن أن يؤدي إلى تعرض حياة الركاب والطاقم للخطر وبالتالي حدوث كارثة.