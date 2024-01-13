سمير فرج: أمريكا ضربت أهداف الحوثيين فجرًا حتى لا تتعرض للهجوم دوليًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي أن اليمن هي التي تسيطر على مضيق باب المندب، وبالتالي جماعة الحوثيين هم يسيطرون على باب المندب الآن.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن أنواع العمليات العسكرية عبارة عن "دفاعية- تعرضية- هجومية"، وما نشاهده في البحر الأحمر يمر بهذه المراحل الثالثة تبدأ بالدفاعية ثم تعرضية ثم هجومية.

وأضاف سمير فرج، أن أمريكا تضرب أهداف الحوثيين فجراً، حتى لا تتعرض للهجوم دوليا وخوفا من المحاسبة، ومثلما تفعل إسرائيل بحق المدنيين في غزة.

وأوضح سمير فرج، أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أجرى اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي، لإخباره بوجود عملية عسكرية في اليمن، تستهدف مواقع عسكرية لجماعة الحوثيين، وهذا يدل على مكانة وقيمة مصر، مردفًا: "نحن على علم بهذه العملية قبل حدوثها بـ 5 ساعات".

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