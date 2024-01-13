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نائب رئيس بنك ناصر يكشف تفاصيل إطلاق حساب يوم بيوم

10:15 م السبت 13 يناير 2024

بنك ناصر الاجتماعي

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كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور محمد عبدالفضيل، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن بنك ناصر يستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، ودفع نشاط التكافل الاجتماعي.

وأضاف عبدالفضيل، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، مع الإعلامي سيد علي أن بنك ناصر أطلق حساب "يوم بيوم" وفقا لتوجيهات وزيرة التضامن، ويتمتع الحساب بمرونة عالية جدا، ويمكنه امتصاص السيولة وتوظيفها لكل الفئات.

وأكد أن بنك ناصر سيصدر بطاقة خصم مباشر على حساب يوم بيوم.

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بنك ناصر الاجتماعي حساب يوم بيوم محمد عبدالفضيل

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