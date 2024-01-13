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BBC

متحدث الخارجية ردًا على إدعاءات إسرائيل: "موقفنا لا يقبل المزايدة"

10:14 م السبت 13 يناير 2024

أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية

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كتبت- داليا الظنيني:
قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، مصر تدعم الجهود التي تستهدف التحقيق في الإنتهاكات ضد أهالي غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتيى المذاع على قناة صدى البلد ،الذى يقدمة الإعلامى أحمد موسى، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية تنظر في تحديد اختصاص مبدئي، منوها أننا نتظر قرار محكمة العدل الدولية بشأن وجود تدابير أحترازية بهدف حماية المواطنين الفلسطينيين.

وتابع جنوب إفريقيا طالبت بوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين، موضحا أن كل خطوة أمام محكمة العدل الدولية محسوبة بشأن الإنتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن موقف مصر بشأن دخول المساعدات الإنسانية لغزة لا يقبل المزايده، موضحًا أن كل المسئولين الذين زاروا معبر رفح تأكدوا من دور مصر في تسهيل دخول المساعدات.

وأوضح :أن إسرائيل هي التي تعرقل دخول المساعدات إلى غزة، لافتا إلى أن سيناتور أمريكا أكد أن إسرائيل هي الطرف الذي يعرقل دخول المساعدات إلى غزة.

وأوضح أن خبراء القانون في وزارة الخارجية يدرسون كل القرارات الخاصة بالدعوى ضد إنتهاكات إسرائيل.

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الاحتلال الإسرائيلي أحمد أبوزيد محكمة العدل الدولية معبر رفح

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