لم نوافق على المشاركة بضرب الحوثي.. خيري رمضان: توترات باب المندب أضرت باقتصادنا

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي خيري رمضان، إن مصر لم توافق على الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على اليمن.



وأضاف رمضان خلال أولى حلقات برنامجه الجديد "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء السبت، أن مصر لم توافق إطلاقا على الضربات الأمريكية لليمن لأنهم أشقاء عرب رغم أنهم أضرونا، لافتا إلى أن جماعة الحوثي سقطت مسيراتها وصواريخها فوق مدينتي دهب ونويبع، وهذا لم يكن بقصد منهم لكن نحن نضار بتلك الأفعال وندفع ثمنها.

وأشار الإعلامي خيري رمضان: "ما يحدث في باب المندب يضر الاقتصاد المصري"، موضحا: "دخل قناة السويس انخفض لأكثر من 30% بسبب التطورات في البحر الأحمر".

وتابع الإعلامي خيري رمضان: "غزة كُتبت علينا، ولا نستطيع أن نرفع أيدينا عن القضية، دول أمننا القومي".

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