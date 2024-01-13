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محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج

07:24 م السبت 13 يناير 2024
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    محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير
  • عرض 3 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير
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كتب- محمد نصار:
قام اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم بجولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج وذلك في إطار جهود الدولة للتطوير الشامل لكافة مناطق القاهرة واستعادة الوجه الحضاري لها.

وتفقد المحافظ خلال جولته، مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذي سيتم إقامته مرورًا بحي المطرية كشريان مروري جديد يربط القاهرة بالقليوبية وتطوير شارع الترولي بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

كما تفقد عددًا من المحاور الجديدة التي أقامتها الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

محافظ القاهرة خالد عبدالعال النزهة عين شمس المطرية تطوير الأحياء

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