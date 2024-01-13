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هل يحتاج قرار زيادة المرتبات موافقة البرلمان؟.. مقرر لجنة الاستثمار يُجيب

07:13 م السبت 13 يناير 2024

تعبيرية

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كتبت- داليا الظنيني:
أكد سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن الرئيس السيسي طالب وزير المالية بزيادة الأجور للعاملين، وكذلك المعاشات، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، وذلك مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وأوضح "صبري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنه من المتوقع أن يتم تطبيق توجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات خلال شهرين من الآن، أي من المتوقع تطبيق هذا القرار قبل شهر رمضان المقبل.

وتابع: قرار الرئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات لن يحتاج إلى انعقاد وموافقة مجلس النواب، ولكن رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سيكون في حاجة إلى موافقة البرلمان.

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زيادة المرتبات سمير صبري مجلس النواب

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