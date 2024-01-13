محافظ الجيزة يوجه بتجميل واجهات العقارات المطلة على نطاق المتحف المصرى الكبير

(أ ش أ):

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية اليوم، تفقد خلالها معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية - الصحراوي وطرق كفر غطاطي والمنصورية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية من خلال المتابعة الدورية لنسب تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير و المحاور والطرق المؤدية للمتحف والمناطق الأثرية بما يتوائم مع النقلة الحضارية لذلك المشروع العملاق الذي ينتظر العالم افتتاحه.

وشملت الجولة، متابعة أعمال تجميل مدخل طريق الفيوم والتى تم الانتهاء من 95 % من أعمال الدفع النفقى بالمنطقة ويجرى استكمال المشروع.

كما تابع المحافظ، المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء و"اللاند سكيب" وأعمال تجميل الأسوار، بالإضافة إلى وسائل الإنارة وتطوير الارصفة على جانبي الطريق، حيث وجه محافظ الجيزة برفع الرتش ومخلفات الأعمال وتسوية الأرصفة لاستكمال أعمال تطويرها ورفع كفاءتها.

وخلال تفقد المحافظ أعمال التطوير بميدان الرمايه والتي شملت أعمال "اللاندسكيب"، وتحويل المرافق وتوسعة الطريق، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال في تلك المنطقة بداية من ميدان الرماية وحتى أسفل الطريق الدائري مع ضرورة مراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري ورفع المخلفات والرتش ونواتج الأعمال أولا بأول بمحيط المتحف المصري الكبير.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المنطقة الواقعة أسفل الطريق الدائرى بمنطقة كفر غطاطى بدءًا من طريق مصر الإسكندرية وحتى طريق المنصورية، والتى وجه خلالها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتى تشمل تركيب بلاط إنترلوك وأعمدة إنارة وأعمال التشجير، إلى جانب رفع المخلفات والرتش.

ووجه المحافظ - خلال الجولة - باستكمال طلاء وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على الطريق الدائري بمحيط المتحف الكبير لمواكبة التطوير الذي تشهده بالمنطقة، وذلك في إطار الخطة التي تنفذها المحافظة.

رافق محافظ الجيزة، خلال الجولة: شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم والمهندس أحمد هجرس ممثل شركة الكهرباء.