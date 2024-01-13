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BBC

أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

05:29 م السبت 13 يناير 2024
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    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
  • عرض 8 صورة
    أمطار غزيرة
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى دخول السحب الممطرة إلى مناطق من محافظة الإسكندرية ومناطق متفرقة من شمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلًا على أغلب الأنحاء، أما نهارا، يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة، أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءً إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

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