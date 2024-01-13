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"صحة مطروح" تعلن خطة لتوزيع أجهزة الإنعاش القلبي في المرافق العامة

05:02 م السبت 13 يناير 2024

مديرية الصحة بمطروح

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كتب - محمد البدري:

نشرت مديرية الصحة بمطروح مقترحًا لتركيب أجهزة إنعاش قلبي في عدد من المرافق العامة المختلفة ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للتعامل مع حالات التوقف القلبي المفاجئ.

وتمثلت المرحلة التجريبية من المقترح المقدم لتركيب أجهزة الرجفان القلبي، في توزيع الأجهزة في كل من "صالات الوصول والمغادرة بالمطارات، محطات القطارات والمترو، المساجد والكنائس الكبيرة، سيارات المطافئ والشرطة، مناطق الجذب السياحي والمواقع التاريخية والفنادق".

ووفقا لوزارة الصحة والسكان، فإن ضربات القلب غير المنتظمة تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة مما يسبب توقفه، بينما ترتفع فرص إنقاذ حياة المصاب بنسبة 90% إذا تم استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى من الأزمة.

مديرية الصحة بمطروح أجهزة إنعاش قلبي وزارة الصحة

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