لسد عجز المعلمين.. طلب برلماني للاستعانة بالمحالين إلى المعاش -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

اعتبر الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولي مع وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية؛ ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، بمثابة دليل قاطع على اهتمام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الدولة بملف تطوير وتحديث المنظومة التعليمية والحرص الدائم على إتاحة المزيد من الدعم لمختلف الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية.

وأشاد سليم، في بيان له اليوم السبت، بالتعاون بين وزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي؛ لتأهيل المعلمين بالمرحلة الجامعية على طرق التدريس الحديثة اللازمة لتطوير المنظومة التعليمية، من خلال تخصصات دراسية بكليات التربية ورياض الأطفال والتربية النوعية والفنية والموسيقية والرياضية، إلى جانب كليات الهندسة، والزراعة، والتجارة، والآداب، والعلوم، ثم تُتَوج هذه التخصصات بدبلومة مهنية في التربية تعقبها مرحلة الدراسات العليا، مؤكداً ضرورة حل أزمة عجز المعلمين في المدارس؛ خصوصًا مع تزايد أعداد الطلاب سنويًّا بشكل كبير؛ وهو ما يتطلب حل الأزمة بشكل سريع من خلال تعيين معلمين جدد بمختلف المراحل التعليمية أو الاستعانة بالمعلمين من المحالين للمعاش الذين لن يترددوا لحظة في الاستمرار في رسالتهم السامية؛ في إطار تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور محمد سليم أن الاهتمام بالمعلمين هو العمود الفقري لضمان نجاح ما يتم من تطوير وتحديث مستمرين للمنظومة التعليمية، مطالباً الحكومة بصفة عامة ووزير المالية بصفة خاصة؛ رصد ومضاعفة الموارد المالية المخصصة للمعلمين في مختلف المراحل قبل التعليم الجامعي؛ للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، ولضمان حياة معيشية أفضل لجموع المعلمين.