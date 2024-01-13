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جمال شعبان يحذر من عادة يومية تسبب الصلع

04:16 م السبت 13 يناير 2024

الدكتور جمال شعبان

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كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عادة يومية يفعلها الملايين من المواطنين وتؤدي إلى حدوث الصلع.

وقال شعبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم السبت، إن تدخين 20 سيجارة يوميًا فأكثر يتسبب في تساقط الشعر والصلع.

وأكد عميد معهد القلب السابق، أن التدخين يسبب التأثير القابض على الأوعية الدموية وزيادة المواد المؤكسدة والمعروف علميًا بـ "free oxygen radicals".

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الدكتور جمال شعبان معهد القلب التدخين تساقط الشعر

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