انطلاق أولى حلقات برنامج خيري رمضان الجديد على قناة المحور.. الليلة

كتب- إسلام لطفي:

تنطلق أولى حلقات برنامج "مع خيري" للإعلامي خيري رمضان، الليلة، في رحلة إعلامية جديدة على شاشة المحور، من السبت إلى الاثنين الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة.

برنامج "مع خيري" ينتمي إلى نوعية برامج التوك شو، حيث يطل الإعلامي خيري رمضان بمحتوى برامجي وشكل جديد، يتناول أهم الأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية في مصر والعالم، ويقدم الجانب الخبري مع رؤية تحليلية للأحداث مع قادة الفكر والسياسة ونخبة من المحللين الخبراء في جميع المجالات.

ويأتي البرنامج في إطار خطة قناة المحور للتطوير والتحديث لتلبية رغبات مشاهديها، عبر نخبة من كبار الإعلاميين مع مجموعة من الشباب لتقديم محتوى إعلامي متميز يجذب جميع شرائح المجتمع المصري والعربي.

والإعلامي خيري رمضان، انضم لأسرة قناة المحور مؤخرًا، وسبق أن قدم العديد من البرامج الناجحة منها "البيت بيتك" و"مصر النهاردة" على شاشة التلفزيون المصري، و"ممكن" عبر قناة CBC، و"القاهرة اليوم" على شبكة قنوات أوربت، و"حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس.

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